В Горном Алтае произошло землетрясение

Фото pixabay.com

В Республике Алтай зафиксировали подземный толчок; интенсивность составила 3,4 балла.

В ночь на понедельник, 28 сентября, в Республике Алтай произошло землетрясение. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По оперативным данным службы, подземный толчок произошёл в 01:27 по местному времени в 252 километрах от Горно-Алтайска.

Эпицентр имел координаты 50.05 градуса северной широты и 87.92 градуса восточной долготы. Интенсивность в эпицентре составила 3,4 балла, по оценке MSK-64.

Напомним, 23 сентября под Новосибирском было зарегистрировано землетрясение в 4 балла.