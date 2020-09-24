В Горном Алтае произошло землетрясение
Фото pixabay.com
В Республике Алтай зафиксировали подземный толчок; интенсивность составила 3,4 балла.
В ночь на понедельник, 28 сентября, в Республике Алтай произошло землетрясение. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По оперативным данным службы, подземный толчок произошёл в 01:27 по местному времени в 252 километрах от Горно-Алтайска.
Эпицентр имел координаты 50.05 градуса северной широты и 87.92 градуса восточной долготы. Интенсивность в эпицентре составила 3,4 балла, по оценке MSK-64.
Напомним, 23 сентября под Новосибирском было зарегистрировано землетрясение в 4 балла.
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