В Тюмени ветерану войны отказали в приватизации из-за точки в паспорте
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Соблюдение процедуры – важный элемент документооборота; иногда решения чиновников поражают своей неадекватностью.
В Тюмени произошла история, тянущаяся с июня нынешнего года. Ветеран Великой Отечественной войны, которому сейчас 92 года, обратился в МФЦ для приватизации жилплощади. Документы не были приняты – из-за небольшой точки в паспорте, поставленной шариковой ручкой. Об этом пишет портал Мегатюмень.
Внучка ветерана обратилась в областную прокуратуру. Последняя по итогам проверки установила, что отказ был неправомерным: точка не является отметкой, портящей паспорт и делающей его недействительным. Повторно документы на приватизацию у ветерана приняли, а операционист МФЦ, принявший ранее решение, оштрафован на 5000 рублей за непредоставление муниципальной услуги.
Напомним, 28 февраля губернатор Новосибирской области предложил меры поддержки муниципалитетов.
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