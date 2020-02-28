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В Тюмени ветерану войны отказали в приватизации из-за точки в паспорте

сегодня 20:35

Фото pixabay.com

Соблюдение процедуры – важный элемент документооборота; иногда решения чиновников поражают своей неадекватностью.

В Тюмени произошла история, тянущаяся с июня нынешнего года. Ветеран Великой Отечественной войны, которому сейчас 92 года, обратился в МФЦ для приватизации жилплощади. Документы не были приняты – из-за небольшой точки в паспорте, поставленной шариковой ручкой. Об этом пишет портал Мегатюмень.

Внучка ветерана обратилась в областную прокуратуру. Последняя по итогам проверки установила, что отказ был неправомерным: точка не является отметкой, портящей паспорт и делающей его недействительным. Повторно документы на приватизацию у ветерана приняли, а операционист МФЦ, принявший ранее решение, оштрафован на 5000 рублей за непредоставление муниципальной услуги.

Напомним, 28 февраля губернатор Новосибирской области предложил меры поддержки муниципалитетов.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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