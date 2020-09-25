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Вторая волна коронавируса: когда Россия выйдет на плато, рассказали учёные

сегодня 18:05

Фото pixabay.com

Пока заболеваемость будет расти; новых пиковых значений не ожидается.

В России назвали дату выхода на плато во время второй волны коронавируса. Об этом заявил директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

По словам учёного, заболеваемость коронавирусом будет расти во время второй волны в течение всего октября. Ближе к концу месяца ожидается постепенное снижение новых выявленных случаев заражения. В то же время Малеев подчеркнул, что пиковых значений, которые были весной, учёные не ожидают.

По мнению академика, вводить дополнительные ограничения по коронавирусу сейчас не нужно.

Напомним, ранее в Новосибирской области продлили действие масочного режима до 31 октября.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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