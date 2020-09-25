Вторая волна коронавируса: в России готовятся вводить новые меры поддержки

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Заболеваемость коронавирусом в стране снова растёт; глава Счётной палаты заявил о возможности новых ограничений и мер поддержки.

Вторая волна коронавируса может привести к необходимости применения новых мер поддержки экономики РФ. Об этом заявил в понедельник глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT.

«Очевидно, что грядут новые ограничения, но, скорее всего, их будет мало и они будут носить рекомендательный характер. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но сейчас люди сами будут бояться ходить в рестораны и магазины, уменьшится количество пользующихся транспортом, и в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности. В этом смысле, я считаю, что нужны будут новые меры поддержки экономики», — отметил он.

Что касается продления коронавирусных пособий на детей, в частности выплаты 10 000 рублей, то будут ли продлевать меры поддержки семей с детьми в случае введения ограничений – пока неизвестно, заявлений на этот счёт от властей не было.

Напомним, по данным на понедельник, 28 сентября, суточный прирост новых случаев коронавируса в России составил 8 155 человек. Это почти на 1000 человек больше, чем в пятницу, 25 сентября.