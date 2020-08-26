Выплата 10000 на детей: осталось два дня на подачу заявлений

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30 сентября – последний день, когда ПФР принимает заявления на выплату на детей до 16 лет; родителям, которым ещё не начисляли пособие, нужно поспешить.

Всего два дня осталось у родителей на подачу заявления о начислении пособия на детей до 16 лет. Средства переведут тем родителям, которые не получали материальную помощь в июне и июле.

Конкретно речь идёт о приёме заявлений на ежемесячную выплату на детей до 3 лет в размере 5 тысяч рублей и единовременную на детей с 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

Выплата на детей с 3 до 16 лет назначается на ребят, которые родились в период с 11 мая 2004 года по 30 сентября 2017 года.

Подать заявление на помощь ребенку до трех лет можно через личный кабинет на сайте ПФР или через портал гослуг, на выплату 10000 — только через портал госуслуг.

Также заявление можно отнесли лично в любой филиал МФЦ или ПФО.

Опекуны и попечители детей должны приходить лично в ПФР или МФЦ и принести документы, подтверждающие их полномочия.

Напомним, петицию о продлении выплат на детей осенью подписали более 250 тысяч россиян.