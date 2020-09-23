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Выявлен опасный для диабетиков «полезный» продукт

сегодня 22:35

Фото pixabay.com

При диабете рацион нужно составлять особенно тщательно; медики установили опасность продукта, ранее считавшегося полезным.

Сухофрукты вредны для больных диабетом, пишет Express. Британская ассоциация больных диабетом обращает внимание на высокую концентрацию в сухих фруктах не только сахара, но и углеводов. В чаше винограда (151 г) углеводов 27,3 г, а в чашке изюма (145 г) – уже 115 г.

Так что употребление сухофруктов может привести к перенасыщению организма углеводами и скачку уровня сахара в крови. Стоит избегать приёма сухофруктов в любом виде, включая компот. В крайнем случае, есть небольшими порциями, контролируя сахар.

Напомним, 23 сентября врачи обнаружили новый фактор риска для диабетиков.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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сахарный диабет

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