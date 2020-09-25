Выживший в страшной авиакатастрофе под Харьковом рассказал о чудесном спасении

Из открытых источников

Мужчина смог выбраться из пылающего самолёта; в авиакатастрофе погибли 26 человек.

Курсант, который выжил в страшной авиакатастрофе под Харьковом, рассказал о своём чудесном спасении.

Вячеслав Золочевский – единственный из 27 человек, которому удалось выжить при падении самолёта с высоты. Он заявил порталу «Укринформ», что уцелел благодаря своеобразной «капсуле» из обломков металла. Курсанта прикрыло частями самолёта, которые не пропустили к нему пожар, а огонь не нанёс повреждений. Он самостоятельно выбрался из-под обломков пылающего самолёта.

Всего в страшной авиакатастрофе погибли 27 человек, выжил только один.

Напомним, вечером 25 сентября самолет Воздушных сил Украины разбился в Харьковской области.