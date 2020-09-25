Запретить работать женщинам захотели россияне

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В Индии 45% опрошенных также хотели бы запрета на работу женщинам; поляризация мнений в мире удивила учёных.

Каждый пятый житель России в той или иной степени согласен с утверждением, что женщины не должны работать. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир».

В целом в мире с утверждением «Женщины не должны работать» согласны 16 % опрошенных. В России таких 18 %. В целом к вопросу о работе женщин россияне подходят более патриархально, чем жители большинства других стран.

Полностью не согласны с указанным выше утверждением 24 % опрошенных, хотя в мире их 57 %. В то же время в России оказались максимальными доли респондентов, которые заявили, что лишь «в некоторой степени» не согласны с работой женщин — 34 % против средних по миру 16 %.