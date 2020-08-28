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Железнодорожники рассказали о правилах безопасного поведения на объектах транспорта ученикам новосибирских школ

сегодня 15:33

Фото предоставлено службой корпоративных коммуникаций ЗСЖД

В Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги продолжается месячник по профилактике детского травматизма «Детям – безопасную железную дорогу»; железнодорожники проводят широкую работу по популяризации правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Сотрудники магистрали и пригородной компании «Экспресс-пригород» разработали стенд «Правила поведения на железнодорожном транспорте» и профилактический видеоматериал для детей дошкольного возраста.

Два информационных стенда, а также видеоролики железнодорожники передали в детские сады Новосибирска №206 и №329. Работники детских учреждений рассказали своим воспитанникам о правилах безопасного поведения на железной дороге и закрепили полученные знания на занятиях в игровой форме, которая помогает развивать реакцию, ловкость и внимательность.

Также уроки безопасности более чем в 10 школах Новосибирска провели воспитанники детской железной дороги. Юные железнодорожники напомнили сверстникам о правилах безопасного поведения, а также сыграли с ребятами в интерактивную игру, разобрали совместно допущенные ошибки и поделились информационным раздаточным материалом.

Западно-Сибирская железная дорога призывает граждан проявлять осторожность при пересечении железнодорожных путей, быть предельно внимательными и строго соблюдать правила личной безопасности.

Напомним, в августе акция «Осторожно, переезд!» прошла на 13 железнодорожных переездах Новосибирской области.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

безопасность
ЗСЖД

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