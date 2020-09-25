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«Жучара прыгучий»: «Ниссан» забрался на капот «Тойоты» после ДТП в Новосибирске

сегодня 13:54

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

ДТП с участием двух иномарок произошло в Октябрьском районе Новосибирска; после столкновения «Ниссан Жук» забрался на капот «Тойоты».

Два автомобиля серьёзно пострадали в результате ДТП в Октябрьском районе Новосибирска. После столкновения на улице Хитровской красный «Жук» правым колесом забрался на капот «Тойоты». Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы, удивлённые необычным расположением участников ДТП, начали придумывать оригинальные подписи к фото с места происшествия.

«Осенний поцелуй после жаркого лета», «Жучара прыгучий», «Красиво забрался, сама грация», «Брачные игры», «Инсталляция», - поделились впечатлениями от увиденного комментаторы.

Напомним, 26 сентября массовое ДТП заблокировало движение на Большевистской в Новосибирске.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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