Увидели светящиеся глаза: охотники застрелили амурского тигра Павлика

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Убитый амурский тигр был занесён в Красную книгу; охотников уже задержали.

Тигр Павлик проживал в Приамурье, куда был возвращён в дикую природу весной 2019 года. Его нашли убитым в лесном массиве Свободненского района. Личности подозреваемых уже установлены. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Амурской области.

В полицию поступило сообщение о найденных останках амурского тигра. По предварительной информации, в ночное время двое мужчин охотились в окрестностях села Новостепановка. Один освещал местность прожектором, второй держал наготове ружьё. Заметив светящиеся глаза животного, он выстрелил. Вернувшись утром в лес, охотники увидели раненого тигра и застрелили его.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная охота» и «Добыча особо ценного животного». В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Напомним, в России продают байкальского омуля в четыре раза больше, чем разрешено вылавливать.