160 смертей за сутки: данные по коронавирусу в России на 29 сентября

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В России за сутки скончались 160 человек с подтверждённым коронавирусом; COVID-19 заразились более 8000 человек.

160 пациентов инфекционных стационаров в России умерли от коронавируса за прошедшие сутки. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 20 545 больных. Об этом 29 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Также сообщается, что за минувшие сутки в стране выявлено 8 232 новых случая коронавируса в 83 регионах. Всего в России подтверждено 1 167 805 случаев заражения.