8232 человека в России за сутки заразились коронавирусом
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
За сутки в России коронавирусом заболели 8232 человека; в стационарах умерли 160 пациентов.
Количество выявленных в России случаев коронавируса достигло 1 167 805. За последние сутки заразились 8 232 человек. Об этом 29 сентября рассказали в федеральном оперативном штабе.
🔸 Москва — 2300
🔸 Санкт-Петербург — 251
🔸 Московская область — 209
🔸 Ростовская область — 190
🔸 Нижегородская область — 168
🔸 Воронежская область — 165
🔸 Кемеровская область — 153
🔸 Ставропольский край — 146
🔸 Свердловская область — 143
🔸 Ханты-Мансийский АО — 143
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 133
🔸 Архангельская область — 124
🔸 Ульяновская область — 119
🔸 Красноярский край — 112
🔸 Самарская область — 111
🔸 Удмуртская Республика — 108
🔸 Волгоградская область — 105
🔸 Оренбургская область — 105
🔸 Саратовская область — 102
🔸 Краснодарский край — 98
🔸 Алтайский край — 93
🔸 Пензенская область — 92
🔸 Республика Коми — 85
🔸 Омская область — 85
🔸 Мурманская область — 83
🔸 Республика Дагестан — 83
🔸 Иркутская область — 83
🔸 Забайкальский край — 82
🔸 Республика Крым — 82
🔸 Томская область — 81
🔸 Республика Саха (Якутия) — 80
🔸 Пермский край — 76
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 73
🔸 Кировская область — 73
🔸 Тюменская область — 72
🔸 Новосибирская область — 71
🔸 Приморский край — 70
🔸 Челябинская область — 68
🔸 Республика Бурятия — 68
🔸 Хабаровский край — 68
🔸 Ленинградская область — 67
🔸 Белгородская область — 63
🔸 Орловская область — 60
🔸 Республика Калмыкия — 59
🔸 Калужская область — 57
🔸 Астраханская область — 56
🔸 Тверская область — 53
🔸 Калининградская область — 52
🔸 Ивановская область — 51
🔸 Республика Ингушетия — 51
🔸 Республика Алтай — 51
🔸 Ярославская область — 50
🔸 Вологодская область — 46
🔸 Курская область — 45
🔸 Новгородская область — 45
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 45
🔸 Тамбовская область — 42
🔸 Владимирская область — 41
🔸 Костромская область — 41
🔸 Республика Тыва — 41
🔸 Республика Хакасия — 41
🔸 Брянская область — 40
🔸 Рязанская область — 40
🔸 Республика Башкортостан — 40
🔸 Республика Мордовия — 39
🔸 Сахалинская область — 38
🔸 Липецкая область — 37
🔸 Республика Северная Осетия — 35
🔸 Тульская область — 34
🔸 Магаданская область — 34
🔸 Республика Адыгея — 32
🔸 Курганская область — 32
🔸 Чувашская Республика — 30
🔸 Амурская область — 30
🔸 Камчатский край — 26
🔸 Республика Марий Эл — 23
🔸 Республика Татарстан — 22
🔸 Севастополь — 21
🔸 Республика Карелия — 18
🔸 Смоленская область — 17
🔸 Еврейская АО — 15
🔸 Псковская область — 14
🔸 Чеченская Республика — 5.
Как уточнили в штабе, за прошедшие сутки зафиксировано 160 летальных исходов.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 167 805 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 545 летальных исходов, выздоровело 952 399 человек.
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