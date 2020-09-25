8232 человека в России за сутки заразились коронавирусом

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

За сутки в России коронавирусом заболели 8232 человека; в стационарах умерли 160 пациентов.

Количество выявленных в России случаев коронавируса достигло 1 167 805. За последние сутки заразились 8 232 человек. Об этом 29 сентября рассказали в федеральном оперативном штабе.

🔸 Москва — 2300

🔸 Санкт-Петербург — 251

🔸 Московская область — 209

🔸 Ростовская область — 190

🔸 Нижегородская область — 168

🔸 Воронежская область — 165

🔸 Кемеровская область — 153

🔸 Ставропольский край — 146

🔸 Свердловская область — 143

🔸 Ханты-Мансийский АО — 143

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 133

🔸 Архангельская область — 124

🔸 Ульяновская область — 119

🔸 Красноярский край — 112

🔸 Самарская область — 111

🔸 Удмуртская Республика — 108

🔸 Волгоградская область — 105

🔸 Оренбургская область — 105

🔸 Саратовская область — 102

🔸 Краснодарский край — 98

🔸 Алтайский край — 93

🔸 Пензенская область — 92

🔸 Республика Коми — 85

🔸 Омская область — 85

🔸 Мурманская область — 83

🔸 Республика Дагестан — 83

🔸 Иркутская область — 83

🔸 Забайкальский край — 82

🔸 Республика Крым — 82

🔸 Томская область — 81

🔸 Республика Саха (Якутия) — 80

🔸 Пермский край — 76

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 73

🔸 Кировская область — 73

🔸 Тюменская область — 72

🔸 Новосибирская область — 71

🔸 Приморский край — 70

🔸 Челябинская область — 68

🔸 Республика Бурятия — 68

🔸 Хабаровский край — 68

🔸 Ленинградская область — 67

🔸 Белгородская область — 63

🔸 Орловская область — 60

🔸 Республика Калмыкия — 59

🔸 Калужская область — 57

🔸 Астраханская область — 56

🔸 Тверская область — 53

🔸 Калининградская область — 52

🔸 Ивановская область — 51

🔸 Республика Ингушетия — 51

🔸 Республика Алтай — 51

🔸 Ярославская область — 50

🔸 Вологодская область — 46

🔸 Курская область — 45

🔸 Новгородская область — 45

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 45

🔸 Тамбовская область — 42

🔸 Владимирская область — 41

🔸 Костромская область — 41

🔸 Республика Тыва — 41

🔸 Республика Хакасия — 41

🔸 Брянская область — 40

🔸 Рязанская область — 40

🔸 Республика Башкортостан — 40

🔸 Республика Мордовия — 39

🔸 Сахалинская область — 38

🔸 Липецкая область — 37

🔸 Республика Северная Осетия — 35

🔸 Тульская область — 34

🔸 Магаданская область — 34

🔸 Республика Адыгея — 32

🔸 Курганская область — 32

🔸 Чувашская Республика — 30

🔸 Амурская область — 30

🔸 Камчатский край — 26

🔸 Республика Марий Эл — 23

🔸 Республика Татарстан — 22

🔸 Севастополь — 21

🔸 Республика Карелия — 18

🔸 Смоленская область — 17

🔸 Еврейская АО — 15

🔸 Псковская область — 14

🔸 Чеченская Республика — 5.

Как уточнили в штабе, за прошедшие сутки зафиксировано 160 летальных исходов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 167 805 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 545 летальных исходов, выздоровело 952 399 человек.