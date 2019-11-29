Алтайский госуниверситет закрыли из-за коронавируса
Фото предоставлены пресс-службой АлтГУ
Студенты будут учиться дистанционно; приказ вступает в силу с 1 октября.
Алтайский государственный университет перешёл на дистанционный формат обучения. Причина – массовое распространение коронавируса в крае.
Ректор вуза Сергей Бочаров уже подписал приказ о переводе студентов на дистанционное обучение. Он вступает в силу с 1 октября. По данным приказа, для исключения распространения коронавируса в учебном заведении все лекционные занятия в потоках более 40 человек по всем формам обучения переводятся на удалёнку.
Напомним, в Новосибирске накануне также на дистанционное обучение перевели студентов РАНХиГС.
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