Алтайский госуниверситет закрыли из-за коронавируса

Фото предоставлены пресс-службой АлтГУ

Студенты будут учиться дистанционно; приказ вступает в силу с 1 октября.

Алтайский государственный университет перешёл на дистанционный формат обучения. Причина – массовое распространение коронавируса в крае.

Ректор вуза Сергей Бочаров уже подписал приказ о переводе студентов на дистанционное обучение. Он вступает в силу с 1 октября. По данным приказа, для исключения распространения коронавируса в учебном заведении все лекционные занятия в потоках более 40 человек по всем формам обучения переводятся на удалёнку.

Напомним, в Новосибирске накануне также на дистанционное обучение перевели студентов РАНХиГС.