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Армения пригрозила разбомбить Карабах оружием широкого радиуса действия

сегодня 16:55

Из открытых источников

Армянская сторона обвинила противника в применении системы «Смерч»; столкновения войск начались 27 сентября.

Министерство обороны Армении пригрозило применить в Нагорном Карабахе вооружение с широким радиусом поражения. Такое заявление сделала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

«Минобороны предупреждает, что армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях», — написала чиновница в Facebook.

Такая мера, по словам Степанян, вынужденная. Армения обвиняет Азербайджан в применении тяжёлых огнемётов, крупнокалиберной артиллерии, а также установок «Смерч».

Столкновения на территории непризнанной республики между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября.

Напомним, ранее сообщалось о жертвах среди мирного населения в Нагорном Карабахе в ходе боёв.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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