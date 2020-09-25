Армения пригрозила разбомбить Карабах оружием широкого радиуса действия
Из открытых источников
Армянская сторона обвинила противника в применении системы «Смерч»; столкновения войск начались 27 сентября.
Министерство обороны Армении пригрозило применить в Нагорном Карабахе вооружение с широким радиусом поражения. Такое заявление сделала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.
«Минобороны предупреждает, что армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях», — написала чиновница в Facebook.
Такая мера, по словам Степанян, вынужденная. Армения обвиняет Азербайджан в применении тяжёлых огнемётов, крупнокалиберной артиллерии, а также установок «Смерч».
Столкновения на территории непризнанной республики между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября.
Напомним, ранее сообщалось о жертвах среди мирного населения в Нагорном Карабахе в ходе боёв.
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