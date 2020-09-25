Азербайджанцы и турки ополчились на Ким Кардашьян за защиту Армении в военном конфликте

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Бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе отразились даже на шоу-бизнесе; звёзды армянского происхождения поддерживают свою родину, получая волны хейта от подписчиков.

В частности, Ким Кардашьян в своём Twitter-аккаунте опубликовала несколько проармянских постов, за что на неё ополчились подписчики азербайджанцы и турки. Страсти бушуют нешуточные, сообщают зарубежные СМИ.

В паблик Кардашьян набежало немало диванных «политологов», которые во всех смертных грехах обвиняют Армению и всячески выгораживают Азербайджан. Ким достаётся за проармянские настроения. При таком накале эмоций недолго и до проклятий в адрес Кардашьян и угроз (хотя последнее чревато, учитывая, что муж Ким – рэпер Канье Уэст).

Ким не вступает в свару, лишь пояснив собственную позицию, и продолжая публиковать посты с поддержкой Армении.

Напомним, 27 сентября Азербайджан развязал боевые действия в Нагорном Карабахе.