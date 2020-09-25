Бастрыкин взял на контроль расследование убийства жены главврача Искитима

Следственный комитет России

Женщине было 66 лет; дом семьи Кайгородовых перед убийством ограбили.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование убийства жены главного врача Искитимской ЦРБ. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Днём 27 сентября неизвестные ворвались в частный дом в Искитиме на улице Набережный жилмассив. Там они связали хозяйку 66 лет, которая являлась женой главного врача местной больницы и работала там же кардиологом. Грабители забрали из дома деньги и ювелирные украшения, а затем зарезали женщину.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ходе и результатах первоначально проведённых следственных действий и мерах, предпринимаемых для установления и привлечения к установленной законом ответственности лиц, совершивших это дерзкое преступление», — также говорится в сообщении СКР.

Дальнейший ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Напомним, накануне СУ СКР по НСО попросил у новосибирцев помощи в расследовании преступления.