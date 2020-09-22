Без сопровождения взрослых: куда и почему новосибирцы отправляют своих детей одних на такси

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Был проведён опрос среди россиян; выяснилось, что многие жители Новосибирска не боятся отправлять своих детей на такси без сопровождения.

Компания ResearchMe совместно с крупным оператором такси провели опрос среди россиян с целью выяснить, не боятся ли они отпускать детей одних в поездку на такси. Оказалось, что многие жители Новосибирска готовы отправить своих детей на такси без сопровождения.

Отмечается, что 15 % опрошенных новосибирцев уже отпускали своих детей в самостоятельную поездку на такси. 40 % респондентов заявили, что готовы это сделать, но только по достижении ими 15 лет. Больше трети опрошенных готовы отпустить детей в самостоятельную поездку уже с 11-14 лет, а 11 % — с 7-10 лет.

Среди опрошенных родителей 65 % готовы отправить ребёнка на такси к родственникам, 39 % — до школы и обратно, 35 % — до кружков, секций или репетиторов.

При этом, для 57 % родителей важно оставаться на связи с ребёнком во время поездки и контролировать его передвижение. 49 % выступили за то, чтобы ребёнка встретили в пункте назначения.

Более половины опрошенных новосибирцев учат своих детей не разговаривать с водителем во время поездки, 47 % — учат пристёгиваться.

Всего в опросе приняли участие 500 жителей Новосибирска.

Напомним, 22 сентября житель Новосибирска разбил машину таксиста за отказ везти детей без кресла.