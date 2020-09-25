Более 150 тысяч молодых деревьев высадят в Новосибирской области по нацпроекту

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Тысячи молодых деревьев будут посажены в регионе этой осенью в рамках нацпроекта «Экология»; часть саженцев восполнит утраты после лесного пожара.

В рамках всероссийской акции «Сохраним лес» в соответствии с задачами федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области проводится посадка молодых деревьев. Всего этой осенью планируется посадить более 150 тысяч саженцев хвойных пород деревьев.

Центральное мероприятие всероссийской акции прошло на территории Искитимского лесничества, вблизи деревни Евсино, 29 сентября. Участники мероприятия – представители федеральных и областных органов власти, «Российский центр защиты леса» – «Центр защиты леса Новосибирской области», администрации Искитимского района и волонтёры – посадили двухлетние саженцы лиственницы сибирской.

«В Новосибирской области экологическая акция проходит под эгидой национального проекта «Экология» в части реализации федерального проекта «Сохранение лесов». Всего в рамках экологической акции на территории нашего региона этой осенью, до 25 октября, запланировано высадить более 150 тысяч молодых деревьев на общей площади более 40 га, – рассказал и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Рыжков. – Всего в 2020 году в регионе проведение лесовосстановительных мероприятий запланировано на площади 5852 га. Работы уже выполнены на площади 4960,7 га, что составляет 80 % от годового плана, из них искусственное лесовосстановление приходится на 1255,9 га (100 %). Земли лесного фонда пополнились молодыми кедрами, соснами и лиственницей».

Как отметили в правительстве области, акция «Сохраним лес» направлена на борьбу с последствиями лесных пожаров, развитие волонтёрского движения, формирование и популяризацию ответственного отношения к природе, а также воспроизводство и сохранение лесов. В нашем регионе она стартовала 15 сентября на территории земель лесного фонда в границах Центрального заказника Колыванского района. 25 и 26 сентября совместно с представителями общественных организаций, молодёжи, добровольцев, волонтёров и других посадки лесных культур прошли на территории Искитимского лесничества вблизи деревни Евсино, где в апреле произошёл лесной пожар. В рамках мероприятия на общей площади 15 га было посажено 20 000 саженцев сосны сибирской кедровой и 40 000 саженцев лиственницы. В акции принимали участие более 250 человек. Также посадки лесных культур будут проходить 2, 3 октября и в другие дни.

Напомним, в Новосибирске снимут художественный фильм о живущей в лесу ведьме.