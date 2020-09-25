«Будем греться горилкой»: замерзающие новосибирцы возмущаются из-за отсутствия отопления

Фото с сайта pixabay.com и скриншоты из соцсети «Яндекс.Район»

Новосибирцы жалуются в соцсетях на отсутствие отопления; по плану подключение домов к теплу завершится сегодня, 29 сентября.

Замерзающие без отопления новосибирцы жалуются в соцсетях на задержку подачи тепла. По плану Сибирской генерирующей компании процесс должен завершиться сегодня, 29 cентября, однако возмущающиеся отмечают, что в их домах отопление должно было появиться раньше.

«Сегодня-завтра запуск отопления и уже не первый год по адресу Саввы Кожевникова,1 и 1/1, который относится к ЖЭУ-72, подключение отопления затягивается на пару недель: включают стояк в 1 комнате на каждый пролёт -3 комнатная, 2 комнатная ,10 квадратов квартиры отапливается и все! Прогноз погоды — минусовой на ночь, дома дети, пожилые люди.. Холодно, просто невыносимо!», – написала сибирячка под ником «Кировчанка» на платформе «Яндекс.Район» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, – прим. Сиб.фм).

По улице Саввы Кожевникова отопление обещали подключить ещё 26-27 сентября.

Некоторые сибиряки отмечают, что батареи всё же нагрелись. Но для того, чтобы дома было тепло, этого недостаточно.

«В нашем районе 27.9.20 дали отопление, но мы не почувствовали. Отопление по Новой Заре дали сегодня, но мы не почувствовали тепла в квартирах. Не могу понять, кругом стоят датчики подачи тепла. Что не кому установить режим оптимальный, для Сибири», – возмущается Наталья из Калининского района.

По графику компании отопление по улице Новая Заря должны были подключить ещё 22-23 сентября.

«25 лет Октября, уже неделю наверно отапливаем улицу, ппц отопление дали», – написал новосибирец под ником Феодал.

На улице 25 лет Октября батареи тоже должны были нагреться ещё 22-23 сентября.

Напомним, сегодня, 29 сентября, закончится процесс подключения жилых домов Новосибирска к теплу.