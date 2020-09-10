Будет тесно: в Новосибирске до конца года сузили дорогу между площадями Труда и Энергетиков
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Госавтоинспекция Новосибирска предупредила водителей о длительном изменении схемы движения в районе площадей Труда и Энергетиков; из-за строительных работ проезжую часть сузят на 8 метров.
В связи со строительством четвёртого моста через Обь, а также транспортной развязки и коллектора, в Новосибирске ограничили движение в районе площадей Труда и Энергетиков. Об этом водителей предупредили в городской ГИБДД.
Как рассказали в ведомстве, с 14 сентября по 30 декабря 2020 года сужается проезд между площадью Труда и площадью Энергетиков в районе здания по адресу ул. Станционная, 11, к. 3.
«Проезжая часть при движении со стороны площади Труда в сторону площади Энергетиков сужается на 8 метров. В обратном направлении — на 3 метра», — сказали в ГИБДД.
Правоохранители призвали водителей быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения. При необходимости — искать пути объезда.
Напомним, ранее сообщалось, что строительство четвёртого моста в Новосибирске завершится на год раньше срока.
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