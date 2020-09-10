Будет тесно: в Новосибирске до конца года сузили дорогу между площадями Труда и Энергетиков

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Госавтоинспекция Новосибирска предупредила водителей о длительном изменении схемы движения в районе площадей Труда и Энергетиков; из-за строительных работ проезжую часть сузят на 8 метров.

В связи со​ строительством четвёртого моста через Обь, а также транспортной развязки и​ коллектора, в Новосибирске ограничили движение в районе площадей Труда и Энергетиков. Об этом водителей предупредили в городской ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, с​ 14​ сентября по​ 30​ декабря 2020 года сужается проезд между площадью Труда и​ площадью Энергетиков в​ районе здания по​ адресу ул. Станционная, 11, к.​ 3.

«Проезжая часть при движении со стороны площади Труда в сторону площади Энергетиков сужается на 8 метров. В обратном направлении — на 3 метра», — сказали в ГИБДД.

Правоохранители призвали водителей быть внимательными, руководствоваться знаками и​ соблюдать правила дорожного движения. При необходимости — искать пути объезда.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство четвёртого моста в Новосибирске завершится на год раньше срока.