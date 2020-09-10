«Будущие уголовники»: дети в Новосибирске играли в футбол мёртвым голубем

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Всё произошло в Дзержинском районе; комментаторов в соцсетях возмутило поведение детей.

В Новосибирске заметили детей, которые играли в футбол мёртвым голубем. Пост опубликован в сообществе «Ревизорро Новосибирс» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл 27 сентября в Дзержинском районе Новосибирска. Автор поста рассказал, что увидел двоих школьников, которым на вид было не больше 10 лет. Дети тыкали палкой раздавленного голубя, а затем пинали трупик птицы друг другу.

«После стали бросать его на лобовые стекла машин и капоты... также тыкали этой же грязной палкой под капот машин и всё, что рядом», — рассказал очевидец происшествия и добавил, что всё произошло на улице Кошурникова.

Комментаторы в социальных сетях осудили малолетних хулиганов. Один из пользователей заявил, что дети – «будущие уголовники».

Напомним, ранее новосибирцев возмутило поведение цыганок в метро.