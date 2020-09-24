Бурная реакция на голое фото: Гвинет Пэлтроу разделась перед фанатами в свой 48-й день рождения

Фотографии из аккаунта gwynethpaltrow социальной сети Instagram

Снимок полностью обнажённой актрисы попал в Сеть; некоторые фанаты восхитились телом Пэлтроу, другие её осудили.

Гвинет Пэлтроу разделась перед фанатами в свой 48-й день рождения. Полностью обнажённую фотографию голливудская актриса опубликовала в своём аккаунте Instagram. Реакция публики оказалась неоднозначной.

Американская актриса известная по ролям в фильмах киновселенной Marvel «Железный человек» и драме «Влюблённый Шекспир», отметила свой 48-й день рождения. В честь праздника 27 сентября она поделилась с фанатами снимком, для которого Гвинет позировала полностью обнажённой. Для того чтобы прикрыть интимные части тела, звезда приняла определённую позу: обняла руками грудь и немного приподняла правую ногу.

«Сегодня на мне только праздничный костюм... Спасибо всем за поздравления и спасибо абсолютно удивительному маслу для тела <...> за то, что оно позволяет мне думать, что я всё ещё могу раздеться», — написала под снимком Пэлтроу.

«С днём рождения, Гвинет Пэлтроу, ты сделала это!! Выставляй напоказ», — поздравила актрису супермодель Наоми Кэмпбелл.

К поздравлениям присоединилась и актриса Пэрис Хилтон.

Многие фанаты выразили восхищение фигурой 48-летней актрисы.

«Представьте себе, что это тело 48-летней женщины»;

«О мой Бог», — написали они.

Однако нашлись и те, кто осудил Пэлтроу за откровенный снимок. Некоторые фолловеры посчитали, что фото Гвинет выглядит аморальным и не соответствующим высокому статусу звёздной родительницы.

«Зачем вы вообще это публикуете?»;

«Хотели бы вы, чтобы ваша мама постила обнажённые фото для людей в интернете...»;

«Ну куда! У тебя же есть дети!» — возмутились комментаторы.

Несколько фанатов выступили в защиту звезды, объяснив недоброжелателям – Пэлтроу гордится собственными формами и имеет полное право размещать подобный контент в социальных сетях без разрешения со стороны критиков.

«С таким телом, почему бы и нет?»;

«Она любит своё тело и знает, что хорошо выглядит»;

«Только потому, что некоторые становятся матерями, не значит, что они монахини. Повзрослейте», — заявили поклонники Пэлтроу.

Напомним, 24 сентября Ольгу Бузову осудили за фотографии без нижнего белья.