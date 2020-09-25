Четверо умерли, 55 – в реанимациях: коронавирус в Новосибирске на 13:00 29 сентября

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, коллаж Сиб.фм

В Новосибирской области за сутки выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом; в стационарах скончались четыре пациента.

Ещё четыре летальных исхода зафиксировано в Новосибирской области. С начала пандемии жертвами ковида в регионе стали 445 больных. Об этом 29 сентября сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки в области выявлен 71 новый случай заражения. Всего инфекция подтвердилась у 13 070 человек.

Скончались ещё четыре пациента: мужчина в возрасте 72 лет и три женщины, им было 72 года, 73 года и 84 года.

«Всего в регионе от коронавируса умерли 445 человек», — уточнили в штабе.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 55 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

«Госпитализировано 22 ребёнка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 557. В больницы районов госпитализированы 565 пациентов», — рассказали в штабе.

Под медицинским наблюдением находятся 1 374 жителя региона, 44 180 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом московских школьников отправят на двухнедельные каникулы.