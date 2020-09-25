Что опасно есть в ресторанах

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Блюда с сырыми куриными яйцами могут быть опасными; в ресторане лучше воздержаться от их заказа.

В ресторанах и кафе лучше не заказывать блюда, в состав которых входят сырые куриные яйца. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ForPost.

Ветеринарный врач Алексей Кухно в интервью изданию заявил, что в заведениях общепита лучше не есть пасту карбонара и тирамису.

В этих блюдах есть сырые куриные яйца, которые содержат бактерии сальмонеллы. Они вызывают серьёзное пищевое отравление.

Для приготовления этих блюд можно использовать перепелиные яйца. У перепёлок высокая температура тела, поэтому даже если в их организм попадает бактерия, она сразу гибнет.