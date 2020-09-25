Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Что опасно есть в ресторанах

сегодня 17:46

Фото pixabay.com

Блюда с сырыми куриными яйцами могут быть опасными; в ресторане лучше воздержаться от их заказа.

В ресторанах и кафе лучше не заказывать блюда, в состав которых входят сырые куриные яйца. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ForPost.

Ветеринарный врач Алексей Кухно в интервью изданию заявил, что в заведениях общепита лучше не есть пасту карбонара и тирамису.

В этих блюдах есть сырые куриные яйца, которые содержат бактерии сальмонеллы. Они вызывают серьёзное пищевое отравление.

Для приготовления этих блюд можно использовать перепелиные яйца. У перепёлок высокая температура тела, поэтому даже если в их организм попадает бактерия, она сразу гибнет.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

здоровье
рестораны

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

122196
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39139
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
30851
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
22935
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22287
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21581
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
20998
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября