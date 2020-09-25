Далеко не уехал: пьяный новосибирец угнал у знакомой «Лексус» и устроил массовое ДТП

Скриншот и видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Сибиряк украл у знакомой ключи от машины и поехал кататься; мужчина оказался уже ранее судим.

В Новосибирске местный житель устроил массовую аварию в Первомайском районе на угнанном кроссовере «Лексус». Инспекторы полка ДПС задержали водителя, подозреваемого в угоне автомобиля, который оказался ещё и пьяным.

Инцидент произошёл в понедельник, 28 сентября, в 17:30. Водитель Lexus, ехавший по улице Первомайской, на скорости врезался в автомобили, стоявшие на светофоре, чтобы повернуть на улицу Эйхе. Прибывший на место аварии экипаж ДПС ГИБДД установил, что предполагаемый виновник аварии находится в состоянии опьянения, а машина ему не принадлежит. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Выяснилось, что мужчина без разрешения взял ключи от автомобиля у своей знакомой и поехал кататься по городу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Также стало известно, что 29-летний новосибирец уже был ранее судим за кражу. Подозреваемый помещён в спецприемник. Расследование продолжается.

Напомним, в Новосибирске ищут очевидцев смертельного ДТП.