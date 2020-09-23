До конца года продлён срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

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ЦБ решил продлить срок перевода пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря; сделано это для удобства пользователей.

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина заявила в эфире телеканала «Россия-1» о том, что в Банке России решили продлить до 31 декабря переход всех российских пенсионеров на карты «Мир» для получения пенсии.

Сделано это для удобства пользователей, хотя большинство пенсионеров и так уже обслуживаются через карты «Мир», есть те, кто может не успеть перейти на них к 1 октября и рискуют остаться без платежей как минимум однократно.

Ранее было заявлено, что срок перехода – 1 октября и с этой даты пенсия не будет зачисляться на счета, обслуживаемые другими банковскими картами. Впрочем, сохраняется возможность получения пенсии наличными.

Напомним, 23 сентября ПФР опроверг прекращение выплаты пенсий.