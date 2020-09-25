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Дождь со снегом в Новосибирске парализовал дороги

сегодня 12:44

Скриншот 2ГИС, видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Улицы в городе залило, и машины вынуждены ехать в два раза медленнее; на дорогах аварии.

Сегодня с утра на дорогах Новосибирска отмечаются множественные заторы. Дождь и снег спровоцировали аварии. ДТП отмечены в Калининском, Заельцовском, Октябрьском, Кировском и Ленинском районах города, а также в сторону Бердска. Об этом сообщает сервис 2ГИС. Пробки на дорогах оцениваются в 6 баллов.

Из-за дождливой погоды затор образовался и на Бердском шоссе, пробка тянется от Бугринского моста до Октябрьского, из-за чего водители вынуждены ехать очень медленно.

Подписчики в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» делятся кадрами, как на проспекте Карла Маркса и на улице Фадеева потоки воды залили дорогу и заливают тротуары. А проезд под путепроводом на проспекте Димитрова превращается в канал, где автомобили скорее плывут, а не едут.

По прогнозам синоптиков, сегодня в городе дождь, возможен мокрый снег. Температура воздуха будет в пределах 6-7 градусов.

Напомним, сегодня в Новосибирске пошёл первый снег.

Автор:
Надежда Яркова
Журналист

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Теги

пробки
дождь
водители

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