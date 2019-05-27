Думал, спасётся: сибиряк поджёг дом своей бывшей из-за недостатка внимания

Фото pixabay.com

9-летнего мальчика и пожилую женщину успели вынести пожарные; 39-летняя сибирячка погибла в сгоревшем доме.

«Кемеровской области перед судом предстанет 50-летний житель Новокузнецка, обвиняемый в убийстве женщины. Он поджёг её дом, чтобы обратить на себя внимание», — рассказали в пресс-службе СКР по Кемеровской области.

По версии следствия, ночью 30 августа 2019 года мужчина взял бензин и пришёл к дому бывшей сожительницы. Он расплескал его на стены пристройки и поджёг. Когда огонь разгорелся, новокузнечанин покинул место преступления. Очевидцы, увидев огонь, вызвали пожарных. Приехавшие на вызов спасатели вынесли из дома 9-летнего мальчика и 57-летнюю женщину, которые находились без сознания. Они были госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. Также в доме было обнаружено тело 39-летней женщины.

Полицейские установили, что к пожару причастен бывший сожитель погибшей женщины. Сначала мужчина отрицал свою вину, но следователям удалось собрать неопровержимые доказательства его причастности, и он во всём сознался. Мужчина был взят под стражу.

Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал частично, пытаясь убедить, что он был уверен, что жильцы смогут спастись из горящего дома. Также мужчина пояснил, что таким образом хотел обратить на себя внимание бывшей сожительницы. В рамках расследования ему была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан вменяемым и ему предъявлено обвинение по трём статьям. Также в ходе предварительного следствия эксперты определили ущерб по сгоревшему жилому дому в 1 млн 150 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, в мае отвергнутый новосибирец получил приговор за поджог дома возлюбленной.