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Экс-главу отдела СКР отпустили в Новосибирске под домашний арест

сегодня 15:23

PIXABAY.COM

Юрия Лущенкова подозревают в получении взятки в 1,5 млн; следствие настаивало на продлении содержания под стражей.

Железнодорожный районный суд Новосибирска решил отпустить под домашний арест обвиняемого в получении взятки полковника СКР Юрия Лущенкова. Информацию сообщила пресс-служба суда.

Следственные органы настаивали на продлении ареста следователя-взяточника. Но служители Фемиды решили смягчить меру пресечения на домашний арест.

Напомним, Юрий Лущенков был задержан сотрудниками ФСБ в январе 2020 года. Вместе с ним также задержали адвокатов Олега Чижикова и Алексея Тишкевича. По версии следственных органов, взятку Лущенков запросил за информацию об объёме доказательств, которые были собраны на сеть подпольных казино. Самому следователю назначалось лишь 500 тысяч рублей. Остальной миллион должны были поделить адвокаты-посредники.

Чижикова и Тишкевича суд оставил в СИЗО.

Напомним, ранее в Омске директор школы попалась на взятках за питание учеников.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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