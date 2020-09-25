Ещё четыре смерти от коронавируса в Новосибирске: сообщение оперативного штаба 29 сентября

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки коронавирусом заразился ещё 71 человек; в стационарах скончались четверо пациентов.

Более 70 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Новосибирской области за сутки. Публикуем текст официального сообщения оперативного штаба.

«По данным оперативного штаба, на утро 29 сентября в регионе выявлено 13 070 случаев COVID-19 (+71 за минувшие сутки), в том числе у 772 детей. 11 922 пациента выписаны с выздоровлением (+63 за сутки).

Скончались ещё четыре пациента: мужчина в возрасте 72 лет и три женщины, им было 72 года, 73 года и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 445 человек.

В отделениях реанимации находятся 55 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

Госпитализированы 22 ребёнка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 557.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом госпитализированы 565 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 516 938 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 374 жителя региона, 44 180 человек сняты с меднаблюдения».