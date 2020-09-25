Евро подорожал до 93 рублей. Впервые с 2016 года

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Рубль слабеет на фоне падающей цены нефти и коронавируса; к зиме за доллар могут давать до 100 рублей.

Курс рубля продолжает пикировать. По данным Московской биржи, стоимость европейской валюты превысила 93 рубля.

На момент написания новости стоимость евро составила 93,0075 рублей, стоимость валюты с момента начала торгов выросла почти на процент. В последний раз такую отметку европейская валюта достигала 21 января 2016 года.

Стоимость доллара на валютных торгах составляет 79 рублей 68 копеек.

Российская валюта дешевеет из-за второй волны коронавируса, что приводит к новому раунду национальных карантинов. Кроме того, против рубля играет дешевеющая нефть. Её стоимость составляет 40 долларов и 35 центов.

Напомним, сегодня стоимость евро выросла уже до 92 рублей.