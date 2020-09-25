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ФК «Новосибирск» разгромил «Динамо-Барнаул» всухую и выбился в лидеры таблицы

сегодня 20:16

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Новосибирские футболисты обыграли барнаульское «Динамо» со счётом 3:0; команда делит первое место с тремя другими клубами.

ФК «Новосибирск» разгромил «Динамо-Барнаул» на выезде со счётом 3:0. После победы сибиряки с 19-ю очками делят первое место с «КАМАЗом», «Волгой» и «Тюменью», которые пока не сыграли свои матчи.

В первом тайме два быстрых гола Морозова и Балахонцева обеспечили «Новосибирску» комфортный отрыв от хозяев. В начале второй половины мачта Беляев развеял все сомнения в победе сибиряков.

Следующий матч новосибирцы сыграют с «Волной», которая пока занимает пятое место таблицы с 16-ю очками. Матч состоится 4-го октября.

Напомним, ХК «Сибирь» крупно обыграл дома «Автомобилист».

Автор:
Денис Калин

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Теги

футбол
фк "Новосибирск"
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