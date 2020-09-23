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Где не стоит покупать продукты: житель Новосибирска перекусил булочкой с плесенью

сегодня 17:29

Фотографии с сайтов pixabay.com и flamp.ru

Горожанин опубликовал в Сети шокирующий снимок; мужчина купил булку с котлетой, внутри которой оказалась плесень.

Житель Новосибирска пожаловался на купленную в продуктовом магазине булку с котлетой, на которой оказалась плесень. Мужчина опубликовал шокирующий снимок на сайте отзывов flamp.ru.

«Был проездом, заскочил купить перекус на обед. Глаз упал на булочку с котлетой. Приобрел и поехал дальше по своим делам. Настало время этой булочки, откусил и просто обомлел. Плесень на котлете, облювался весь», — написал горожанин (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Сиб.фм).

По словам мужчины, булку с неприятным сюрпризом внутри он приобрёл в продуктовом магазине на улице Крылова, 64а, к2.

Напомним, 23 сентября девушка рассказала о сырой пицце в известном сетевом ресторане Новосибирска.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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