Где не стоит покупать продукты: житель Новосибирска перекусил булочкой с плесенью
Фотографии с сайтов pixabay.com и flamp.ru
Горожанин опубликовал в Сети шокирующий снимок; мужчина купил булку с котлетой, внутри которой оказалась плесень.
Житель Новосибирска пожаловался на купленную в продуктовом магазине булку с котлетой, на которой оказалась плесень. Мужчина опубликовал шокирующий снимок на сайте отзывов flamp.ru.
«Был проездом, заскочил купить перекус на обед. Глаз упал на булочку с котлетой. Приобрел и поехал дальше по своим делам. Настало время этой булочки, откусил и просто обомлел. Плесень на котлете, облювался весь», — написал горожанин (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Сиб.фм).
По словам мужчины, булку с неприятным сюрпризом внутри он приобрёл в продуктовом магазине на улице Крылова, 64а, к2.
Напомним, 23 сентября девушка рассказала о сырой пицце в известном сетевом ресторане Новосибирска.
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