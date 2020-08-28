Город как на ладони: панорамный вид на Новосибирск откроется после реконструкции площади Лыщинского

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска

После реконструкции площади им. Лыщинского появится ещё один интересный туристический объект левобережья; в городе будет смотровая площадка, с которой откроется панорама Новосибирска.

«С площадки виден Октябрьский мост и метромост, ЛДС. Сейчас её строят, чтобы наблюдать с одной точки за темпами строительства ледового дворца, станции метро «Спортивная» и дорожных объектов, – рассказал заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса – начальник управления автомобильных дорог Юрий Сердюк. – Но я уверен, что в дальнейшем она станет одной из точек притяжения и горожан, и гостей Новосибирска».

В преддверии молодёжного чемпионата по хоккею – 2023 в Новосибирске ведётся строительство ряда объектов на левом берегу: ЛДС, станция метро «Спортивная», объекты дорожной инфраструктуры. Реконструкцией площади им. Лыщинского с примыкающими участками улиц Блюхера (7 полос движения), Немировича-Данченко (8 полос движения), проспектом Карла Маркса (4 полосы движения) с выносом коммуникаций и строительством теплотрассы, ливневой канализации, обустройством пешеходных переходов и светофорных объектов занимается МКУ «УДС».

«Здесь будет новая организация движения, – пояснил начальник МКУ «УДС» Юрий Демин. – Совсем недавно было принято решение пока не строить надземный пешеходный переход, связывающий примыкающие к площади улицы, выделить этот объект в отдельный проект и заниматься им уже после чемпионата. Месяц назад проектная организация выдала новый проект организации дорожного движения – всё должно быть удобно для жителей».

Работы на объекте ведутся с 2019 года, в 2020 году он попал в перечень нацпроекта БКАД. К настоящему времени практически все коммуникации с площадки вынесены. «Осталось перенести кабели связи, – отметил Юрий Демин. – И сейчас уже приступили к дорожным работам. На каждой из улиц устанавливаем бордюрный камень – конфигурация новой площади со стороны примыкания улиц Немировича-Данченко, Блюхера и проспекта Карла Маркса уже прорисовывается, на ул. Блюхера уширение сделали и приступаем к асфальтовым работам».

Часть объектов, сопряжённых с площадью им. Лыщинского – дорога с ул. Горской к пляжу «Наутилус», надземно-подземный переход к станции метро «Спортивная», сама станция метро и система водоотведения, – находятся в зоне ответственности МУП «УЗСПТС».

«В этом году планируется направить 156 млн рублей на строительство перехода: сейчас выполнена штольня, планируем сделать бетонный монолитный канал, опоры надземной части и смонтировать пролётные строения, – обозначил объёмы работ начальник службы организации строительства МУП «УЗСПТС» Сергей Долгушин. – По станции метро «Спортивная» необходимо закончить всю строительную часть – монолитный железобетонный каркас и перекрытия станции, монтаж металлоконструкции, закрыть контур станции и завести туда тепло. Что касается дороги к пляжу – выполнена отсыпка земляного полотна и укрепление откосов. Дальнейшее обустройство дороги – в будущем году. Для водоотвода построен коллектор, сделана штольня в дамбе Октябрьского моста длиной 145 метров, сейчас бетонируется подходной канал и укладываются трубы. Начались работы по очистным сооружениям – отсыпана площадка, в октябре приступаем к забивке свай».

В настоящее время кроме объектов, возводимых к предстоящему молодёжному чемпионату мира по хоккею, на левом берегу ведётся строительство ещё одного масштабного объекта – четвёртого моста через Обь. «Мы прикладываем все усилия, чтобы автомобилисты, жители города с наименьшими потерями прошли период строительства этих двух знаковых для Новосибирска объектов, – подчеркнул Юрий Сердюк. – Мы исходим из того, что город – это живой организм, он растёт, развивается, и невозможно отказаться от одного проекта в пользу другого – реализовывать нужно оба».

Напомним, в этом году Новосибирск получил дополнительное финансирование на ремонт дорог.