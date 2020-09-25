Горящую гостиницу в центре Новосибирска тушили 80 человек: в МЧС рассказали подробности пожара

Фото из социальных сетей

В Новосибирске спасатели ликвидировали открытое горение в гостинице; площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Пожарные ликвидировали открытое горение в гостинице «Император» в Центральном районе. Об этом вечером 29 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Тушением пожара занимались 80 человек личного состава и 24 единицы техники.

Сейчас специалисты МЧС проводят поиск скрытых очагов горения для полной ликвидации пожара. Площадь составила не менее 600 квадратных метров.

«Кроме того, здание мебельного салона было газифицировано, специалисты горгаза своевременно перекрыли задвижку, что способствовало не допустить осложнение оперативной обстановки и снять возможную угрозу. Также огонь перешёл на ближайшие гаражи, были поданы стволы на их защиту от сильного пламени и на рядом расположенный двухэтажный дом. Стоит отметить, что из гаражей пожарные вынесли два газовых баллона», — добавили в МЧС.

Тушение проходило по третьему рангу сложности из пяти. Более того, на место происшествия прибыл начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов и оперативная группа главка.

Напомним, ранее было опубликовано видео тушения пожара в гостинице.