Грозит до двух лет: браконьер расставил 10 сетей на озере в Новосибирской области

Фото water-rf.ru

Житель Новосибирской области ловил рыбу сетями; за это нарушение рыбаку грозит уголовный срок.

В Новосибирской области поймали браконьера, который расставил 10 сетей на озере Малые Чаны. Об этом сообщило Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Житель села Здвинск ловил рыбу на озере Малые Чаны в Здвинском районе Новосибирской области. В качестве орудий лова он использовал запрещённые сети из лески (мононити). Ему удалось выловить 21 судака, 26 щук, 55 окуней. Общая сумма ущерба составила 107 205 рублей.

В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по п. а, ч. 1, ст. 256 УК РФ «Причинение крупного ущерба».

Напомним, новосибирец поймал 10-килограммовую щуку.