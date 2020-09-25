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Грузовик «Вольво» сбил насмерть пешехода

вчера 23:23

Фото pixabay.com

Переход дороги вне зоны пешеходного перехода – опасен; для новосибирца такое решение закончилось трагически.

Как сообщает региональная ГИБДД, в Мошковском районе около 21:00 грузовик «Вольво» сбил пешехода 1959 года рождения, пересекавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода. За рулём грузовика сидел водитель 1961 года рождения. От полученных травм пешеход скончался. На месте трагедии работают инспектора ГИБДД, выясняющие обстоятельства инцидента.

Напомним, 29 сентября лобовое ДТП парализовало движение в Ленинском районе Новосибирска.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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