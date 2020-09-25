ХК «Сибирь» — «Автомобилист»: видео голов

Фото с сайта ХК "Сибирь"

«Сибирь» крупно обыграла уральский «Автомобилист»; новосибирцы забросили шесть шайб против четырёх от гостей.

Хоккейная «Сибирь» сыграла с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Матч завершился в Новосибирске сегодня вечером, 28 сентября. Хозяева выиграли обыграли гостей со счётом 6:4. На этом видео — лучшие моменты матча и голы:

В первом периоде сибиряки заметно уступили гостям, однако вернули инициативу в свои руки в середине встречи.

Шайбы забросили Микаэль Руохомаа, Николай Тимашов, Данил Романцев и Никита Шашков. Также отличился Юрки Йокипакки — на его счету дубль.

Напомним, на прошлой неделе «Сибирь» проиграла «Йокериту».