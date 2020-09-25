Хмурое утро: семь фото попавших под дождь новосибирцев

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Вторник не порадовал новосибирцев погодой – дождь зарядил в городе с самого утра; синоптики обещают, что в течение суток особых улучшений ждать не стоит.

Дождь и сильный ветер ожидают сегодня новосибирцев в течение дня. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru.

По прогнозу синоптиков, скорость ветра будет достигать 18 метров в секунду. В первой половине дня будет сильный ливень — до 6 мм. Также возможно резкое понижение температуры до -2 градусов днём.

На этот раз синоптики не ошиблись — зябкое и сырое утро вторника ожидаемо сказалось на настроении горожан. Просто посмотрите на эти кадры — и сами всё поймёте. Если есть возможность не выходить из дома — не выходите.