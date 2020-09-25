Индекс шаурмы: новосибирцам свободных денег не хватает на покупку даже одной шаурмы в день

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Уровень жизни можно мерять разными способами; проект «Свидетели шаурмы» решил понять, какое количество этого блюда в день могут купить жители регионов на свободные деньги.

Для Новосибирской области индекс шаурмы не очень позитивный: 0,47.То есть в день новосибирцы могут себе позволить купить на свободные деньги меньше 1 шаурмы. Стоит блюдо порядка 130 рублей, что не очень много в масштабах Сибири и Дальнего Востока. Например, в Чукотском АО шаурма стоит 190 рублей. В Центральной России шаурма гораздо дешевле, тем не менее, москвичи могут позволить себе в день 7 порций блюда, а в Ямало-Ненецкого АО – без малого 11. Такие данные находятся на сайте проекта «Свидетели шаурмы».

Индекс шаурмы вычисляется просто: из среднего дохода вычитаются средние расходы и результат делится на стоимость шаурмы и на 30 дней.

Напомним, 25 сентября стало известно, что по индексу бигмака российский рубль сильно недооценён.