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Как получить пенсию и детские пособия после 1 октября

сегодня 14:32

Фото pixabay.com

С 1 октября вступает в силу новый закон о переводе социальных выплат; в первую очередь это касается детских пособий и пенсий.

С 1 октября перечислять детские пособия и пенсии будут только на карту «Мир». Для этого нужно оформить карту в любом из банков и предоставить новые реквизиты.

Получатели детских выплат должны принести новые данные о карте в МФЦ.

Пенсионеры могут предоставить реквизиты новой карты в местное отделение ПФР, в МФЦ. Также их можно загрузить через личный кабинет на сайте ПФР.

Напомним, минтруд предложил в два раза увеличить пособия на детей от 3 до 7 лет.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

пенсия
детские пособия

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