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Как снизить риск сердечных заболеваний

сегодня 14:19

Фото pixabay.com

На состояние сердца влияют эмоции; физическое состояние человека зависит от его душевного здоровья.

Снизить риски развития сердечных заболеваний помогут положительные эмоции. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заведующего отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистого хирурга Вадима Попова.

Одна из главных причин появлений болезней сердца — стресс. Поэтому именно положительные эмоции и оптимистичный настрой помогут снизить риски их развития.

По словам Попова, душевное здоровье напрямую влияет на физическое состояние человека.

Доктор отметил, что сердце способно проработать столько, сколько потребуется. Если другие факторы не нарушают механизмы саморегуляции.

Напомним, лекарства от коронавируса могут привести к критическим сбоям в работе сердца.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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