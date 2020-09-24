«Какого чёрта мы постоянно сидим без воды»: жители Оби пожаловались на «квас из крана» и холодные батареи

Фото из группы «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте»

Жительница Оби не выдержала коммунальных испытаний и опубликовала обращение к мэру города Павлу Буковкину; женщина просит решить вопрос с подачей воды и отопления.

Регулярное отключение водоснабжения и отсутствие отопления жительница Оби Антонина Второва назвала издевательством над людьми. Женщина попросила мэра города Павла Буковкина разобраться с бесконечными коммунальными испытания. Своё обращение она разместила в группе «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

«Второй раз за месяц мы опять сидим без горячей воды. Да и холодную опять отключат — непонятно на сколько! Отопления нет, дома холодина, воды нет. А плату за все это УК взять не забудет. Господин Буковинин, разберитесь уже наконец, какого черта мы постоянно сидим без воды!» — написала Антонина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Сиб.фм).

Представитель местной администрации ответил в комментарии, что в 14:30 подача водоснабжения была восстановлена, а вот с вопросами по отоплению сибирячку направили в управляющую компанию.

Впрочем, ответ властей не устроил подписчиков паблика.

«Восемь вечера, а холодной воды нет», — отметила Ольга Голубева.

Остальные возмутились тем, что кроме перебоев с подачей воды, есть проблемы с её качеством.

«Прошу прощения, уточните пожалуйста: водоснабжения или ржавоснабжения?» - поинтересовался подписчик Дмитрий. Ещё один житель Оби, Константин, не удержался от грустной иронии: «Как на вкус бульён из под крана?».

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал инструкцию — как действовать, если батареи в доме остаются холодными.