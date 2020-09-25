«Князь всея улицы»: сибиряк-поджигатель обещает сжечь семью под Новосибирском

Фото с сайта pixabay.com, скриншот из группы «Татарск – Online» и видео из группы «Новосибирск»

Мужчина поджёг дом своих соседей, а после выхода из СИЗО обещает сделать это снова; пострадавшая рассказала, что сибиряк не раз оскорблял ею семью и пожилых женщин и угрожал им.

Пьяный сибиряк ночью поджёг дом своих соседей в прошлом году в Татарске. В этот момент там находилась семья из бабушки, её дочери и внучки. Отсидев за это год в СИЗО, мужчина вернулся и обещает сжечь семью пострадавших. Елена, которая находилась в горящем доме, рассказала Сиб.фм, что уголовник постоянно оскорбляет её семью и пожилых женщин.

«Михайлов Николай Александрович 1956 года рождения. Он постоянно конфликтует с другими соседями, ругается с пожилыми женщинами, зная, что за них никто не заступится. С мужчинами боится конфликтовать. Он у нас "князь всея улицы"», – пояснила Елена.

Девушка утверждает, что мужчина первым начал конфликт между семьями.

«Первый конфликт был в мае 2019-го, он начался из-за того, что он вместе со своим другом в пьяном виде замахнулся лопатой на мою бабушку, моя мама испугалась за неё, ибо в доме кроме нас никого нет. Мама забежала в ограду, взяла вилы и выбежала на защиту бабушки. Сосед начал нецензурно выражаться, угрожать, что ещё припомнит нам это. Вместе с другом они ушли, через полчаса они вернулись обратно и стали оскорблять нас. Мы сказали, чтобы они шли домой. Полицию вызывать не стали в силу возраста этого человека», – рассказала девушка, пояснив, что мужчине 64 года.

С мая 2019 года началась череда ссор между мужчиной и семьёй девушки. Доходило даже до абсурда: сибиряк жаловался главе города на то, что соседи водят корову на пастбище, а не косят траву сами. При этом, как утверждает девушка, помириться с ним не удаётся, а все встречи со злостным соседом сопровождались оскорблениями и угрозами с его стороны.

Мужчина писал заявления на семью, а именно на маму девушки, утверждая, что она его фотографирует и оскорбляет.

«Ни одно из его заявлений не было подтверждено, был отказ в возбуждении административных дел. Как-то раз он крикнул, что подпустит к нам "красного петуха". Хорошо зная характер соседа, мы купили и установили видеокамеры наружного слежения. Сосед начал жаловаться участковому по поводу камер», – поделилась Елена.

Причиной для поджога, по всей видимости, стал штраф, который сибиряку выписали за оскорбление матери семьи.

«8 октября моя мама разговаривала со своим знакомым. Сосед, проезжая на своём автомобиле, стал оскорблять их в открытое окно автомобиля. Оставив автомобиль около своего дома, он подошёл к ним и стал оскорблять на всю улицу, не стесняясь других соседей. Мы вызвали полицию, был составлен протокол, и сосед получил штраф в размере 1000 рублей», – вспоминает Елена.

Напомним, ранее сообщалось, что семья не может переехать от соседа.