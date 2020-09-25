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Коечный фонд для больных коронавирусом в России занят на 90%

сегодня 07:13

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Почти 90% коек, развёрнутых для лечения больных коронавирусом, уже заняты; Минздрав сообщает о 115 тысячах госпитализированных пациентах.

Созданный в России коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят на 90 % — речь идёт от 129 тысячах помещённых в клиники пациентах. Однако при необходимости, количество мест в стационарах может быть увеличено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

"В начале распространения новой коронавирусной инфекции в нашей стране к приёму инфекционных пациентов было готово около 50 тыс. коек. В период высокой заболеваемости COVID-19 нам оперативно удалось нарастить их количество до 184 тыс. коек. В дальнейшем, со снижением числа заболевших и госпитализированных, мы перевели часть инфекционных коек в резерв — для приёма пациентов по основному профилю и оказания плановой медицинской помощи. В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом", — цитирует издание слова чиновника.

Напомним, по данным на 28 сентября, в России за сутки было выявлено 8135 новых случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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