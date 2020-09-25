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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 29 сентября

сегодня 01:37

Фото оперативного штаба

Ещё 69 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 за прошедшие сутки скончались два пациента.

По состоянию на 29 сентября в Новосибирской области зарегистрировано 12 999 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 69 человек.

Как сообщили в оперативном штабе региона, среди заражённых 768 — это дети.

В стационарах скончались два пациента. Это мужчина, ему было 63 года, и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 441 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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