Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 30 сентября – штрафы в Англии, опасения индийских врачей, посмертное переизбрание мэра в Румынии и прогноз ВОЗ

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Штрафы в Англии, опасения индийских врачей, посмертное переизбрание мэра в Румынии, прогноз ВОЗ; эти и другие новости – в событиях дня на Сиб.фм.

К 30 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 33 633 779 человек, из которых 1 008 361 умерли, 24 883 005 выздоровели.

Япония: олимпиаде быть

Организаторы Олимпийских игр в Токио объявили, что эстафета олимпийского огня стартует 25 марта следующего года и пройдёт под девизом "Надежда освещает наш путь".

Первым пунктом эстафеты станет префектура Фукусима, где в 2011 году произошла страшная авария на АЭС. Оттуда олимпийский факел отправится в путешествие по остальным 47 префектурам страны.

Олимпиада в Токио должна была пройти летом этого года, но как и многие другие массовые мероприятия, её отменили из-за коронавируса. Новая дата начала Олимпийских игр — 23 июля 2021 года.

Опасения индийских медиков

В Индии число случаев заражения коронавирусом уже более 6 миллионов. Только за последние сутки в стране зафиксировано около 83 тысяч новых пациентов. При этом, часть специалистов отмечает, что тестирование в стране на низком уровне и реальные цифры ещё выше.

14 ноября в Индии должен состояться Дивали — фестиваль огней, который широко празднуют в стране ежегодно. Люди украшают дома, покупают фейерверки и угощения.

Эксперты опасаются, что в преддверии праздника в этом году в магазинах начнётся столпотворение, что поспособствует дальнейшему распространению коронавируса.

Штрафы за нарушение самоизоляции в Англии

В Англии резко повысили штрафы за нарушение режима самоизоляции. Они касаются тех людей, которых обнаружат вне дома после того, как с ними связались сотрудники программы Test and Trace, отслеживающей контакты заболевших, а также тех, кто решит прогуляться, игнорируя проявление у себя симптоматики COVID-19.

В первый раз нарушители должны будут заплатить 1 000 фунтов, а за повторные нарушения предусмотрены штрафы до 10 тысяч фунтов.

Правительство объяснило ужесточение штрафов результатами исследования, показавшего что очень маленький процент людей, которым предписан режим самоизоляции, следуют ему добровольно.

Румынский мэр переизбран посмертно

57-летний Ион Алиман, мэр деревни Девеселу на юге Румынии, баллотировался на следующий срок, но во время кампании заразился коронавирусом и 15 сентября скончался в клинике в Бухаресте.

Поскольку до голосования оставалось две недели, избирком заявил, что времени печатать новые бюллетени нет. 64 % жителей деревни поставили галочки напротив фамилии покойного, по их словам, чтобы отдать дань его памяти.

"Другого такого мэра у нас не будет", — сказала одна женщина местному телевидению.

Теперь в Девеселу состоятся повторные выборы.

Прогноз ВОЗ

ВОЗ полагает, что эффект от массовой вакцинации при самом благоприятном варианте скажется не раньше середины будущего года. За это время количество смертей может достичь двух миллионов.

В настоящее время в мире разрабатывается уже около 240 вакцин, 40 из них проходят клинические испытания, 9 — массовое тестирование на тысячах людей.

Напомним, сегодня в Минздраве РФ заявили, что больницы страны практически переполнены.