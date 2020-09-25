Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 30 сентября – больницы переполнены, зарплаты сокращают, школьникам удлиняют каникулы, а учёные прогнозируют пик смертности

Фотографии с сайтов pixabay.com, wikipedia.org и ysor.ru, минздрава Новосибирской области и Густаво Зырянова / Сиб.фм

Больницы переполнены, зарплаты сокращают, школьникам удлиняют каникулы, а учёные прогнозируют пик смертности; эти и другие главные новости дня в обзоре Сиб.фм.

К 30 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 167 805 человек, из которых 20 545 — умерли, 952 399 — выздоровели.

Больницы переполнены

Созданный в России коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят на 90 % — речь идёт от 129 тысячах помещённых в клиники пациентах.

Однако помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что при необходимости количество мест в стационарах может быть увеличено.

Прогноз экспертов

Пик заболеваемости коронавирусом наступит через 2-3 недели, а при более пессимистичном сценарии — в начале ноября. Такой прогноз озвучил "РИА Новости" эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По словам аналитика, при самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов в России через неделю начнёт спадать.

В Москве растут показатели смертности

В Москве за сутки скончались 23 больных коронавирусом. В последний раз более 20 смертей за день регистрировалось 15 июля, сообщает федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии в столице умерли 5 203 человека.

Двухнедельные каникулы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увеличении продолжительности осенних каникул до двух недель в связи с ростом в столице заболеваемости коронавирусом. Отдыхать дети будут с 5 по 18 октября.

Приостановлена будет также работа учреждений допобразования и детских досуговых организаций, находящихся в ведении правительства Москвы. Дистанционных занятий в период каникул не будет.

Детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать по обычному графику.

Российский дирижёр госпитализирован с пневмонией

Юрий Башмет проходит лечение от коронавирусной пневмонии в одной из московских больниц. 67-летний дирижёр был госпитализирован вместе со своей женой 28 сентября.

Юрий Башмет чувствует себя хорошо, заявили в пресс-службе Русского концертного агентства. Однако на гастролях Всероссийского юношеского симфонического оркестра его заменит эквадорский дирижёр Фредди Каден.

Выпущены первые партии вакцины

Первые серии вакцины от COVID-19 выпущены с производственных площадок, планируется подключить ещё две производственные мощности. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Восемь депутатов за неделю

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об увеличении за неделю числа госпитализированных с коронавирусом депутатов и уходе нижней палаты парламента частично на дистанционную форму работы.

"У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня 18 депутатов. А всего депутатов заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60", — сказал Володин на заседании Госдумы.

Сокращение зарплат

Треть компаний в России сократила зарплату сотрудникам из-за пандемии. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на исследование банка "Открытие".

Так, 35 % предприятий снизили оплату труда работникам, около четверти сократили штат. При этом 7 % компаний не предпринимали никаких мер для снижения затрат. Для обеспечения функционирования бизнеса они сокращали, в первую очередь, рекламные бюджеты и переходили на удалённый режим работы.

В опросе приняли участие более 200 индивидуальных предпринимателей, руководителей и владельцев компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 миллиардов рублей в год.

Напомним, 30 сентября заканчивается приём заявлений на коронавирусные выплаты.