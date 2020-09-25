Коронавирусную больницу Новосибирска оштрафовали за превышение числа COVID-пациентов
Фото pixabay.com
Нарушения выявили специалисты Роспотребнадзора; больница получила штраф 100 тысяч рублей.
Калининский районный суд Новосибирска оштрафовал городскую клиническую больницу № 25. Дело возбудили из-за превышения количества пациентов с коронавирусом.
По данным пресс-службы суда, во время проверки специалистами Роспотребнадзора по Новосибирской области выяснилось, что количество пациентов в больнице № 25, которая весной работала как коронавирусный госпиталь, превышает норму, установленную приказом Минздрава НСО.
Суд рассмотрел дело об административном правонарушении и вынес вердикт. Медицинское учреждение оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Постановление в законную силу не вступило.
Напомним, всего в Новосибирской области почти 13 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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