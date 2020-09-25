Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Коронавирусную больницу Новосибирска оштрафовали за превышение числа COVID-пациентов

сегодня 12:20

Фото pixabay.com

Нарушения выявили специалисты Роспотребнадзора; больница получила штраф 100 тысяч рублей.

Калининский районный суд Новосибирска оштрафовал городскую клиническую больницу № 25. Дело возбудили из-за превышения количества пациентов с коронавирусом.

По данным пресс-службы суда, во время проверки специалистами Роспотребнадзора по Новосибирской области выяснилось, что количество пациентов в больнице № 25, которая весной работала как коронавирусный госпиталь, превышает норму, установленную приказом Минздрава НСО.

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении и вынес вердикт. Медицинское учреждение оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, всего в Новосибирской области почти 13 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

121276
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39105
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
30603
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
22823
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22238
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21535
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
20963
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября